Rapallo: domenica Fiera di San Sebastiano, 400 banchi

Appena archiviata la Fiera di Sant’Antonio a Chiavari, domenica prossima 26 gennaio a Rapallo si svolge la Fiera di San Sebastiano secondo mercatone annuale, per importanza, nel Levante ligure. I banchi saranno disposti sul lungomare e in via Rosselli. Durante la Fiera valgono tutte le regole vigenti per le iniziative affollate: strade protette da barriere; divieti di usare bevande in vetro e latta;e naturalmente divieti di circolazione e sosta nelle vie interessate. Anche a Rapallo, l’invito è ad usare i mezzi pubblici.