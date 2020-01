Politica: Liguria Popolare, al via la campagna elettorale

Da Liguria Popolare riceviamo e pubblichiamo

Andrea Costa (Liguria Popolare): “Liguria Popolare apre da Sanremo la campagna elettorale del centro destra.

Gli stati generali di Liguria Popolare a Sanremo sono stati l’occasione per fare il punto su tematiche al centro dell’agenda politica”

Tutte le anime del centro destra riunite al Teatro Centrale di Sanremo per fare il punto su infrastrutture e ambiente in vista delle regionali 2020: gli stati generali di Liguria Popolare sono stati anche un’importante occasione di confronto e di riflessione su due tematiche al centro dell’agenda politica.

“La giornata di ieri domenica 19 gennaio ci ha visto riuniti a Sanremo – spiega il presidente e consigliere regionale Andrea Costa – per il primo incontro ufficiale di Liguria Popolare in provincia di Imperia, l’ultima area della regione ad essersi unita alla nostra esperienza civica”.

Una sala gremita ha ascoltato con interesse gli interventi dei politici presenti, in particolare il tema delle infrastrutture, alla regia dell’evento il vice presidente di Liguria Popolare Antonio Bissolotti e tutto il coordinamento imperiese.

“A Sanremo abbiamo aperto ufficialmente la campagna elettorale 2020 – sottolinea il leader dei popolari Andrea Costa – ricordando anche che Liguria Popolare si presenterà con delle proprie liste in tutte e quattro le province liguri a sostegno della rielezione del governatore Giovanni Toti”.

Il presidente era presente alla tavola rotonda di ieri insieme al sindaco di Genova Marco Bucci.

“Li ringrazio per aver partecipato all’incontro – aggiunge il consigliere regionale Andrea Costa – e per aver portato il loro importante contributo al nostro momento di confronto, così come ringrazio tutti gli esponenti del centro destra che erano presenti”.

Presente all’incontro, per portare i propri saluti, anche il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri.

“Liguria Popolare c’è – conclude il leader Andrea Costa – siamo pronti alla sfida elettorale, certi che il nostro apporto moderato dia un importante valore aggiunto alla coalizione”.