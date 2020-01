Ne: brucia canna fumaria, evacuate quattro persone

A Statale di Ne, in Val Graveglia, nel pomeriggio è andata a fuoco la canna fumaria di una palazzina a due piani. Il fuoco si è esteso ad una stanza andata completamente distrutta. Quattro persone sono state evacuate e almeno per questa notte devono soggiornare fuori casa. Sul posto tre squadre di vigili del fuoco; una arrivata da Genova. L’operazione iniziata alle 15.30 è terminata alle 19 dopo avere spento il rogo ed effettuato la bonifica. Non ci sono né ustionati, né intossicati. Sul posto anche i carabinieri. Purtroppo ogni anno, con il freddo, si ripetono questi fenomeni.