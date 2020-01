Minivolley/ Chiavari: domenica I^ tappa del Gran Prix

Dall’ufficio Comunicazione della Scuola Federale di Pallavolo Amis-Admo riceviamo e pubblichiamo. Di Cristiano Magri

La Scuola Federale di Pallavolo Amis-Admo è lieta di annunciare l’organizzazione della 1ª tappa del Gran Prix di minivolley che si terrà domenica 26 gennaio 2020 dalle ore 14 presso il Palazzetto dello sport.

Il “Grand Prix di Minivolley” nacque nel 1994 da un’idea di Renzo Dalmaso, esperto internazionale di minivolley, che l’allora “Delegato del Levante” Flavio Cremisio subito contribuì con entusiasmo a realizzare e di cui poi Flavio Federici, “Delegato” e poi Presidente del CP Levante, garantì la continuità e lo sviluppo negli anni, vivendo ed organizzando in prima persona innumerevoli tappe.

Ininterrottamente disputato fino ad oggi, il “Grand Prix di Minivolley” ha radunato nelle piazze e nelle palestre del Levante folle di bambini e ragazzi entusiasti, diventati i pallavolisti di oggi, che ne serbano un prezioso ricordo.

Il “Grand Prix” conserva a tutt’oggi immutata la sua freschezza e mantiene saldi i suoi valori fondanti, promozionali ed educativi, ludici e sportivi.

Il programma della manifestazione prevede le seguenti suddivisioni e tempistiche:

White ore 14.30-16.00 (raduno ore 14.00)

Green ore 16.00-17.30 (raduno ore 15.30)

Red 3 ore 17.30-19.00 (raduno ore 17.00)

Red 4 ore 15.00-17.00 (raduno ore 14.30)

Durante tutta la giornata saranno coinvolte circa 65/70 squadre con oltre 300 atleti in gara, suddivisi negli 8 campi allestiti tra Palazzetto dello Sport e Tensostruttura

Amis-Admo sarà presente con 21 squadre ed oltre 100 atleti con una decina di istruttori e più di 20 arbitri selezionati tra i ragazzi del settore giovanile

Volley S3 Red 4×4 2008 (3 squadre)

Volley S3 Red 3×3 2009 (6 squadre)

Volley S3 Green 2010/2011(6 squadre)

Volley S3 white 2012/2013/2014 (6 squadre)

Vi aspettiamo numerosi per vivere le emozioni del minivolley.

Il minivolley – Etica della proposta di un gioco

Chi opera nel mondo del minivolley sa che il bambino è prima di tutto una persona con proprie specifiche caratteristiche.

Nei confronti dei bambini è giusto perseguire fini educativi ed indirizzare i metodi didattici degli apprendimenti verso una formazione globale della persona in cui il movimento, il gioco e lo sport coinvolgono tutti gli aspetti della personalità di ogni allievo.

Come Istruttori/Educatori vogliamo insegnare ai nostri allievi che nel Giocosport Minivolley:

· E’ importante partecipare, esserci…..

· E’ importante accettare e rispettare le regole.

· E’ importante accettare e rispettare l’arbitro.

· E’ importante considerare che l’arbitro è uno di noi e la sua presenza ci consente un clima di sereno divertimento.

· E’ ovvio e normale confrontarsi ed avere come obiettivo la vittoria.

· E’ importante avere rispetto per chi, pur impegnandosi al massimo, ha perso.

· E’ importante riconoscere il valore ed il merito a chi ha vinto.

· E’ importante accettare e vivere la frustrazione della sconfitta non come una svalutazione di sé , ma come misura e coscienza del proprio attuale livello di abilità e come stimolo ad impegnarsi e migliorare.

· E’ importante essere grati all’altra squadra ed all’arbitro di averci consentito di giocare e divertirci.

· E’ importante guardare agli avversari, pur impegnandosi a batterli sul campo, come nuovi conoscenti e possibili futuri amici.

Il dirigente giovanile per una visione etica del minivolley

· Mette a disposizione dell’attività ludico – motoria e sportiva dei bambini impianti, attrezzature e materiali adatti.

· Si cura che gli ambienti frequentati dagli allievi siano in buone condizioni igieniche.

· Assume istruttori con le competenze pedagogiche , psicologiche e metodologiche adatte a bambini ,fanciulli, preadolescenti , adolescenti.

· Organizza tornei a cui partecipano tutti gli allievi e dove ogni squadra gioca lo stesso numero di partite.

· Redige una regolare classifica nei tornei.

· Nelle premiazioni ,pur indicando i vincitori e la classifica finale, consegna premi uguali a tutti i partecipanti.

· Promuove un sereno ed equilibrato spirito agonistico .

· Promuove la lealtà ed il rispetto delle regole da parte di tutti.

· Combatte l’idea di un agonismo esasperato volto a perseguire la vittoria con ogni mezzo.