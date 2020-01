Deiva: censimento di artisti e creativi

Dal Comune di Deiva Marina riceviamo e pubblicchiamo

Deiva Che Vorrei lancia una nuova iniziativa a favore dei cittadini creativi di Deiva Marina e dei comuni limitrofi. Sarà infatti possibile per tutti gli artisti e creativi, impegnati nelle più svariate discipline, registrarsi compilando online il form di censimento, così da poter presentare all’Amministrazione Comunale, il proprio lavoro e le proprie opere o performances. L’obiettivo di Deiva Che Vorrei è quello di comporre un quadro più fedele possibile, del tessuto artistico della zona, in modo tale da valorizzarlo e sostenerlo, in modo dinamico, attraverso nuove iniziative ed eventi.

La consigliera Sabrina Napoleone ci spiega che “La partecipazione degli artisti al Censimento ci permetterà di creare una sorta di “albo” che sarà un riferimento importante per l’organizzazione di eventi ed iniziative future. Vogliamo conoscere e dare spazio ai nostri talenti, che raramente hanno avuto occasione di essere valorizzati nel proprio territorio”.



Per compilare il form del censimento online è sufficiente accedere al link https://forms.gle/S9AQwFq3HDqiDPQj9 pubblicato anche sulla pagina Facebook Deiva Che Vorrei e sul sito del Comune di Deiva Marina.