Cinque Terre: la disastrosa situazione delle strade di accesso ai paesi

di Guido Ghersi

La strada che collega Levanto con Monterosso e il resto delle Cinque Terre è in condizioni critiche; nel tratto della frazione di Legnaro la circolazione da molto tempo è anche regolata da un semaforo, posizionato in un punto dove la strada si restringe e forma una curva a gomito. Ma a preoccupare i cittadini, che più volte hanno lamentato disagi e chiesto interventi di riqualificazione urgenti, sono le numerose buche e i cedimenti che creano dislivelli nel manto stradale, resi ancora più pericolosi dal fatto che manca del tutto l’illuminazione e le strisce bianche che delimitano le carreggiate. La strada è in pessime condizioni.

La Provincia della Spezia ha emesso un’ordinanza di chiusura in caso di allerta meteo. La disposizione prevede la completa chiusura della strada, in attesa dei lavori definitivi di messa in sicurezza, in caso di allerta meteo gialla, arancione, rossa e nel caso vengano superate le soglie di 15 millimetri di pioggia all’ora o di 45 millimetri cumulati, misurati dai pluviometri. La strada numero 43 Levanto – Monterosso è in pessime condizioni da anni.

Da tempo viene segnalata l’urgenza di intervenire per la messa in sicurezza di una strada molto frequentata e fondamentale per residenti e turisti. Compito della politica deve essere quello di risolvere i problemi, la Provincia deve riqualificare le strade e non chiuderle. Lo Stato, le Regioni devono trovare e mettere a disposizione i fondi. La strada porta a diverse frazioni della vallata, dove oltre a risiedere gli abitanti, sono presenti anche attività turistico-ricettive, se la carreggiata viene chiusa in caso di allerta i borghi rimangono isolati.