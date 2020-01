Chiavari: “La morte di Giulio Regeni e i diritti inalienabili”

Da Luca Garibaldi, consigliere regionale, riceviamo e pubblichiamo

Ciao,

sabato prossimo, 25 gennaio, ricorrerà l’anniversario del ritrovamento del corpo di Giulio Regeni, il ricercatore universitario morto ammazzato al Cairo 4 anni fa per cui Amnesty International chiede instancabilmente la verità su quanto accaduto. Molti saranno gli incontri organizzati in tutte le piazze italiane, qui vi lascio gli appuntamenti di Genova.

Partendo dal caso di Giulio Regeni, una violazione dei diritti umani, ho pensato che il filo conduttore di questa newsletter potessero essere proprio i diritti. I diritti universali, quelli che vediamo violare ogni giorno a livello internazionale e quelli che nel nostro piccolo vediamo non rispettati, non rispettando quindi la nostra dignità di essere umani, prima ancora di cittadini.

Diritto alla salute

La settimana scorsa in Liguria ci sono stati due avvenimenti su cui credo sia importante fare un ragionamento un po’ più approfondito. Nello stesso giorno in cui si inaugurava in pompa magna un nuovo reparto a Sestri Levante, un’altra macchina per la radioterapia all’ospedale San Martino si rompeva:

Radioterapia San Martino. Ho più volte sottolineato il grande disastro che ha rappresentato la sanità in questi anni di amministrazione di centro destra, ma mai come in questo caso si dovrebbe sentire il dovere morale di allontanare definitivamente da ruoli di responsabilità una classe dirigente inadeguata ad un compito così importante e delicato. Sulla vicenda del San Martino e delle rotture continue dei macchinari, confesso che l’unica parola che mi viene in mente è vergogna. Penso che continuare a vedere nel principale policlinico regionale decine di malati di tumore spostati avanti e indietro perché in 5 anni non si sono cambiati i macchinari sia una vergogna nazionale, e spero che presto il Ministero della Salute mandi gli ispettori a verificare le responsabilità. Vergogna perchè l’Assessore Viale, la principale responsabile della situazione, continua a intervenire dando la colpa all’uno o all’altro invece che chiudersi in un dignitoso silenzio e dare delle dignitose dimissioni.

Sestri Levante. Martedì scorso in pompa magna, è stato inaugurato un nuovo reparto nell’ospedale di Sestri Levante: si tratta di 16 posti letto a gestione infermieristica. Sono lieto che dopo 4 anni e mezzo di inviti a vedere con i propri occhio lo scempio che lei stessa stava attuando nei presidi del Tigullio, finalmente l’assessore Viale ci abbia degnato della sua presenza. Lo sono molto meno rispetto al percorso e ai problemi irrisolti: qui qualche ragionamento più approfondito (e sicuramente meno posato).

Diritti ambientali

Il mondo in cui stiamo vivendo ora è quello che stiamo costruendo per i nostri figli e i dati che arrivano sono allarmanti, perché ci presentano chiaramente un’eredità che non solo non prevede una situazione sostenibile, ma ci parlano di una situazione che deve essere invertita rapidamente se un futuro lo vogliamo.

Riduzione plastica in mare. In questi anni, anche come Vice Presidente della Commissione Ambiente, ho provato a lavorare per dare sempre più importanza ai temi ambientali nell’agenda politica della nostra regione. Questa settimana ci saranno le audizioni – quindi un piccolo primo passo – sulla mia proposta di legge regionale per mettere in campo una serie di accorgimenti per la riduzione delle plastiche in mare. Qui vi lascio il link per saperne di più sperando di poter portare presto buone notizie.

Territorio, prevenzione, aree interne. Scuole, strade, manutenzioni: di questo – oltre che di depuratori, ma questo è un altro discorso – si dovrebbe occupare la città metropolitana. Un ente a servizio dei Comuni. E invece i fondi sono stati tagliati del 50%, mettendo in crisi i territori, specie i più piccoli e quelli dell’entroterra, che di questo vivono. Aggiungo un altro tema completamente dimenticato, a proposito di diritti. Sono fermi da anni decine di milioni di euro per la realizzazione della banda larga su tutto il territorio regionale. L’accesso a internet veloce è un diritto, e deve essere tale su tutto il territorio. Quello che penso l’ho scritto qui.

Uno squarcio nel verde. La campagna “La Liguria è spenta – Riaccendiamola” sta andando avanti e dopo aver parlato di sanità e di trasporti, questa settimana uscirà una lente d’ingrandimento sull’ambiente: dalla grande opportunità mancata del Parco Nazionale di Portofino al non saper costruire una programma di lungo periodo contro il dissesto idrogeologico, dalla maglia nera per la spesa del Fondo di Sviluppo Rurale all’economia circolare che non può essere vista solo come un vincolo, alle possibilità di una trasformazione green della Liguria. Cinque anni di opportunità mancate e di una miopia che una terra come la nostra, piena di energie umane da sostenere e liberare, non si merita. Abbiamo provato, inoltre, a scrivere qualche proposta su come ricucire quello squarcio nel verde che è stato creato da Toti e dalla sua Giunta..

Diritto alla mobilità

In questi giorni si parla molto di autostrade e di viabilità, giustamente. E’ il tema principale di scontro e la situazione è oggettivamente insostenibile. Toti continua a dire che vuole gestire le autostrade. Vabbè. Passiamo oltre. In teoria sul diritto alla mobilità la Regione ha una competenza: il trasporto pubblico locale, su gomma e su ferro. E proprio in queste settimane, dopo il periodo natalizio, stanno di nuovo tornando al pettine le gravi carenze per i pendolari, soprattutto quelli del levante. Treni strapieni, con meno carrozze di quelli previste, lavori che riducono l’offerta e i passaggi.

Mi piacerebbe provare a raccogliere esperienze e criticità del servizio da parte dei pendolari: se vuoi, scrivimi qui.

Diritti politici

Qualche mese fa il Consiglio Regionale della Liguria era stato preso in ostaggio per più di una seduta da Toti, sotto richiesta di Salvini, perché facesse in modo che la Liguria fosse una delle cinque regioni necessarie per formalizzare la richiesta di referendum sul sistema elettorale. Qualche giorno fa è arrivato il risultato della Corte Costituzionale: il referendum, voluto da 8 regioni ad amministrazione di centro destra, non è ammissibile. Questa è una buona notizia che vede l’allontanarsi, momentaneamente, dello spettro di un disegno di un sistema elettorale maggioritario che poco aveva a che fare con la rappresentatività e la democrazia, ma questa non può essere una motivazione sufficiente per fermarsi, perché i lavori per migliorare il sistema elettorale proporzionale in vigore oggi sono ancora molti e lunghi e non c’è tempo da perdere.

Ps. In questi giorni sono andato a vedere l’ultimo film di Ken Loach.

Il titolo è Sorry we missed you. – la frase sull’avviso che i corrieri che consegnano le merci a domicilio lasciano in buchetta quando non trovano i clienti. Si tratta di un film potente, uno spaccato crudo e senza falsa retorica sulle condizioni lavorative dei corrieri nell’era del lavoro digitale, nel mondo degli acquisti on line. La storia è quella di un corriere, costretto a scegliere tra il lavoro e la sua vita, le sue relazioni, la sua famiglia. Non è una storia enfatizzata, ma la realtà che spesso non vediamo (o non vogliamo vedere) dietro al pulsante “acquista” di Amazon, ad esempio. Katia Bonchi, bravissima giornalista di Genova 24, ha raccontato cosa succede ai drivers nella nostra regione. Da leggere.

Link e consigli di lettura

Per la serie, cose che penso anche io, ma scritte meglio.

1) Su donne, lavoro, vita: passi indietro.

2) La transizione verso l’economia verde. Il piano europeo.

3) E allora il PD? (Le priorità del PD per il 2020. Scuola, giustizia sociale, ambiente, giovani e sanità).

Se avete suggerimenti di letture, richieste, proposte e segnalazioni, scrivetemi qui.

A presto

Luca