Chiavari: come aiutare i malati di SLA e le loro famiglie

di Giuseppe Valle

Nel corso di una semplice ma significativa cerimonia, Paola Staiano, presidente dell’Associazione “Tigullio4friends” che si occupa di assistere i malati di SLA e le loro famiglie, ha consegnato a Paola Tognetti, medico dell’Asl4 Chiavarese, un assegno di 4000 euro per l’inserimento di una psicologa nell’équipe che, nell’ospedale di Sestri Levante, si fa carico dei pazienti e dei loro famigliari.

Monia Arzeno, Paola Staiano, Paola Tognetti, Anna Aramini ed Emanuela Vallerio.

L’associazione si incarica di raccogliere fondi, unitamente ad altre associazioni no profit e successivamente agisce tramite l’Asl poiché, per la legge sulla privacy, non può prendere contatto direttamente con i pazienti.

L’équipe ha mosso i primi passi di recente ma è un aiuto altamente qualificato sia per la presenza di specialisti che visitano il paziente in contemporanea, sia perché il sostegno raggiunge i famigliari anche a domicilio.

Come ha spigato Emanuela Vallerio, del settore Risorse Umane dell’Asl4, la psicologa appena inserita è stata selezionata con un concorso pubblico e la sua prestazione deve durare nel tempo. Monia Arzeno infatti si è specializzata presso il Centro NeMo di Arenzano che svolge assitenza e ricerca nel campo delle malattie neuromuscolari.

Monia Arzeno





L’Associazione “Tigullio4friends” raccoglie fondi tramite le offerte dei sostenitori e diffonde CD come l’ultimo, intitolato “Ho un Natale in testa”.

Parteciperà come sponsor alla Maratona di Milano che si terrà in aprile ed è la seconda maratona, per importanza, nel panorama sportivo.