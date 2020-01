I Carabinieri della Stazione di Carasco, hanno arrestato A.F. 48 anni genovese, nullafacente, con pregiudizi di polizia, per aver asportato merce varia ai danni del centro commerciale Ipercoop “I Leudi”, sito in Carasco (GE). Arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la Comunità terapeutica “Villaggio del Ragazzo”, in attesa di giudizio direttissimo.