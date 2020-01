Chiavari: Tigullio4friends, donati i fondi alla Asl 4

Da tac comunic@zione riceviamo e pubblichiamo

Con una breve e amichevole cerimonia pubblica svoltasi presso la Società Economica Chiavarese, questa mattina l’associazione Tigullio4Friends ha consegnato ai dirigenti di Asl 4 Liguria i fondi destinati a finanziare per tutto il 2020 la borsa di studio per l’ambulatorio di assistenza psicologica presso l’ospedale di Sestri Levante, attivo per il terzo anno consecutivo grazie al progetto Un disco contro la Sla. L’incontro è stato anche l’occasione per ricordare quanto fatto in questi quattro anni di attività e cosa bolle in pentola per il futuro prossimo.

Paola Staiano, presidente dell’associazione, ha ricordato che “il progetto Tigullio4Friends – Un disco contro la Sla parte nel 2015 e numerose sono state in questi anni le iniziative legate al progetto.

Prima di tutto appunto il disco, anzi ormai due, dato che il secondo – Ho un Natale in testa – è in distribuzione ormai dal dicembre scorso, sostenuto da un video che ha avuto ad oggi più di ventimila visualizzazioni sui social. Poi merchandising e molta musica dal vivo”.

“Tutte queste iniziative” continua Staiano, “hanno sostenuto e sostengono una attività di raccolta risorse, che vanno dalle erogazioni liberali di amici sponsor alle semplici piccole donazioni di chi ci viene a trovare

durante i nostri eventi o sul nostro sito tigullio4friends.org. Questa raccolta ci ha consentito di raggiungere i piccoli obiettivi che ci eravamo fissati: abbiamo partecipato all’acquisto di un poligrafo respiratorio in uso al Centro Nemo di Arenzano e stiamo appunto finanziando per il terzo anno consecutivo l’ambulatorio di assistenza psicologica gestito ed organizzato dalla Asl 4 Liguria all’interno dell’equipe multidisciplinare

che opera presso l’Ospedale di Sestri Levante”.

Durante l’incontro di questa mattina, la Dottoressa Paola Tognetti, responsabile del Dipartimento Neuro-Motorio Riabilitativo e della Disabilità di Asl 4 e la Dottoressa Anna Aramini Dirigente Medico della stessa

Asl, hanno ricordato quanto sia importante questo servizio, che ha permesso un coinvolgimento attivo delle persone che ricevono la diagnosi e creato nuove modalità di comunicazione tra i pazienti e i loro

famigliari e la struttura ospedaliera.

La dottoressa Monia Arzeno, che gestisce direttamente l’ambulatorio, ha tratteggiato gli aspetti salienti del lavoro svolto, precisando che il servizio viene svolto sia presso la struttura ospedaliera che a domicilio.

La dottoressa Emanuela Vallerio, del dipartimento risorse umane di Asl 4, ci ha raccontato poi come è utilizzata nel dettaglio la nostra borsa di studio, nel pieno rispetto delle leggi vigenti.

Paola Staiano ha poi accennato ai progetti futuri.

“Naturalmente lavoriamo per finanziare la borsa di studio anche per il 2021, considerati gli ottimi ritorni avuti dal servizio. Stiamo anche decidendo gli ultimi dettagli per l’acquisto di un nuovo ausilio insieme con

il Centro Nemo di Arenzano, come già abbiamo fatto nel recente passato.

Le vendite del disco Ho un Natale in testa e del merchandising stanno proseguendo nei centri convenzionati e online, e si susseguono le iniziative a supporto.

Ad esempio, è confermata la nostra presenza in collaborazione con la onlus Caf Centro Aiuti Minori e Famiglie, una delle associazioni No Profit più organizzate, al Charity Program legato alla Milano Marathon, una degli eventi sportivi più partecipati d’Italia.

Più di 7000 iscrizioni nel 2019 e più di cento associazioni No Profit invitate.

In programma ci sono anche alcuni eventi da tenersi a Genova in primavera, in collaborazione con artisti del capoluogo, e la pubblicazione di un secondo video estratto dal disco.

Tutte le attività di Tigullio4Friends sono costantemente monitorate sui social, nel rispetto della massima trasparenza, che l’associazione si è imposta come mission assoluta.

Chi lo desiderasse, può anche chiedere maggiori informazioni direttamente all’associazione o ai medici coinvolti nel progetto, i cui riferimenti sono segnalati sul sito tigullio4friends.org.

Gli hashtag dell’associazione: #ilovet4f e #startlivingagain per far sentire la propria vicinanza anche sui social network ai pazienti e alle loro famiglie, e #iocimettolafacciat4f, come tutti coloro che dimostrano il loro grande impegno solidale.

Sono intervenuti:

– Paola Tognetti Responsabile del Dipartimento Neuro-Motorio Riabilitativo Asl 4

– Anna Aramini Dirigente Medico – S.C. Medicina Fisica e Riabilitazione Asl 4

– Monia Arzeno Psicologa ambulatorio Sla Asl 4

– Emanuela Vallerio Dipartimento Giuridico delle Risorse Umane e delle Attività Tecniche Asl 4

– Paola Staiano Presidente Tigullio4Friends.

Moniza Arzeno, Paola Staiano, Paola Tognetti, Anna Aramini, Emanuela Vallerio

Tigullio4friends: Pino Solari, Stefano Quarantelli, Raimondo Veronese

Le dottoresse Anna Aramini e Monia Arzeno ospiti di Radio Aldebaran