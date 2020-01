Regione: il calendario delle Commissioni

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo il calendario delle Commissioni

4° Commissione: Territorio; Ambiente

lunedì 20 gennaio 2020, alle ore 10

ordine del giorno:

1) Proposta di legge 256 (Luca Garibaldi, Giovanni Lunardon, Sergio Rossetti, Giovanni Barbagallo, Valter Giuseppe Ferrando, Juri Michelucci, Mauro Righello): Disposizioni regionali per favorire la riduzione dei rifiuti plastici in mare e sulle spiagge

2) Proposta di legge 284 (Giovanni Battista Pastorino, Francesco Battistini): Norme per la riduzione dei rifiuti derivanti da prodotti realizzati in plastica.

3) Proposta di legge 271 (Marco De Ferrari, Alice Salvatore, Andrea Melis, Fabio Tosi): Politiche regionali di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici

Sui provvedimenti iscritti all’ordine del giorno si svolgerà l’audizione dei rappresentanti di Università degli Studi di Genova, CNR, IIT, Fondazione CIMA, ENEA, ARPAL, Autorità portuali di Genova, di Savona e della Spezia, Federparchi, Area Marina protetta di Portofino, Area Marina protetta delle 5 Terre, Italia Nostra, WWF, Legambiente, Fridays For Future, Worldrise, Surfrider, Coordinatore del Tavolo per la redazione della strategia di sviluppo sostenibile della Regione Liguria, Coldiretti Impresa Pesca, Legacoop – Lega Pesca, Confcooperative – Federcoopesca.

*****

1° Commissione: Affari generali e istituzionali; Bilancio

lunedì 20 gennaio 2020, alle ore 14.30

ordine del giorno:

1) Audizione con l’Amministratore Unico di Liguria Digitale sullo stato di attuazione e avanzamento della banda larga e ultralarga nelle aree a fallimento di mercato.

2) Proposta di legge 230 (Alessandro Piana, Luigi De Vincenzi, Claudio Muzio): Norme per l’attuazione dello Statuto in materia di iniziativa popolare e referendum e procedure per l’istituzione di nuovi Comuni e per la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.

3) Disegno di legge 254: Modifiche alla l.r. 12 marzo 2003 n. 9 (Procedure per l’approvazione regionale dei Piani regolatori portuali e dei progetti di interventi negli ambiti portuali) in attuazione della legge di Riordino della legislazione in materia portuale

4) Disegno di legge 289: Legge di manutenzione della normativa regionale.

5) Disegno di legge 291: Disposizioni di adeguamento della normativa regionale

*****

5° Commissione: Controlli; Verifica attuazione delle leggi; Pari opportunità

martedì 21 gennaio 2020, alle ore 15

ordine del giorno:

1) Mozione 249/2019 : “Sulle problematiche connesse alla presenza di amianto in Liguria”. Approfondimento

2) Proposta di legge n. 256 (Garibaldi, Rossetti, Lunardon, Barbagallo, Ferrando, Michelucci, Righello) “Disposizioni regionali per favorire la riduzione dei rifiuti plastici in mare e sulle spiagge”

3) Proposta di legge n. 271 (De Ferrari, Salvatore, Melis, Tosi) “Politiche regionali di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici”

4) Proposta di legge n. 284 (Pastorino, Battistini) “Norme per la riduzione dei rifiuti derivanti dai prodotti realizzati in plastica”

*****

3° Commissione: Attività produttive; Cultura; Formazione; Lavoro

giovedì 23 gennaio 2020, alle ore 10

ordine del giorno:

1) Proposta di deliberazione 115: Approvazione dello schema conclusivo di Piano territoriale regionale della attività di cava e delle correlate varianti al P.T.C.P. (Piano territoriale di coordinamento paesistico) Illustrazione.

2) Proposta di legge 233 (Fabio Tosi, Andrea Melis, Alice Salvatore, Marco De Ferrari): Promozione di attività commerciali di vendita di prodotti sfusi e alla spina.

*****

2° Commissione: Salute Sicurezza sociale

giovedì 23 gennaio 2020, alle ore 14.30

ordine del giorno:

1) Audizione, alle ore 14.30, del Commissario Straordinario di A.Li.Sa. e del Direttore Generale dell’ASL 3 relativa alla prosecuzione dell’attività del Centro di Medicina Integrata dell’Ospedale Gallino di Genova Pontedecimo.

2) Proposta di legge (Angelo Vaccarezza): Disciplina in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali e animali di affezione. Sulla proposta di legge si svolgerà un’audizione dei Segretari Nazionali FENIOF e Federcofit, del Direttore Generale UTILITALIA, dell’Amministratore Unico Asef S.r.L., del Presidente La Generale Pompe Funebri, del Delegato Regionale WWF Liguria, dei Presidenti di ENPA Sezione di Genova, P.A.L.I. Protezione Animali Liguria e dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Genova).

3) Proposta di legge 243 (Alice Salvatore, Marco De Ferrari, Andrea Melis, Fabio Tosi): Interventi regionali per il recupero, il reimpiego e la donazione ai fini del riutilizzo di medicinali inutilizzati in corso di validità.