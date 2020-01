Recco: la tradizionale benedizione degli animali

Prima un’esibizione cinofila curata dall’ex assessore Valentina Grazioli. Poi in un piazzale Europa battuto dal vento che porta il primo sapore dell’inverno, il raduno per la tradizionale benedizione degli animali a ricordo di Sant’Antonio Abate. Numerosa la partecipazione, soprattutto di cani. Ma c’era anche un magnifico gatto rosso impassibile di fronte alle manifestazioni ostili di un cane; diversi sonnacchiosi conigli e coniglietti. Tantissimi bambini fieri dei loro amici a quattro zampe. La benedizione è stata impartita da don Enrico Carlo Ciangherotti. Presente il parroco don Antonio Servetto e per l’amministrazione comunale l’assessore Francesca Aprile.

Don Antonio Servetto

L’assessore Francesca Aprile

Don Enrico Carlo Ciangherotti