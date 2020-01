Recco: casa ragazzi autistici, nasce una struttura

A Recco si lavora per creare una struttura per ospitare ragazzi autistici, accuditi da persone specializzate. Supplirebbe quella, altamente specializzata, chiusa a Zoagli per motivi incomprensibili. Naturalmente per poter creare una struttura idonea al nobile scopo, servono anche aiuti privati.

La prima iniziativa a favore della casa per autistici, il 6 marzo al Teatro Sociale di Camogli con un concerto benefico i cui proventi andranno a favore della residenza. Il concerto sarà tenuto da un grande interprete del jazz: Dado Moroni.