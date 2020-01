RASSEGNA STAMPA. Sestri: domani piscina aperta, per tutti

Oggi, domenica 19 gennaio, auguri a Mario. Mercati settimanali: a Chiavari la Fiera di Sant’Antonio; Moneglia. Santi patroni, per i calcoli renali: San Damiano. Parole: ennesimo (l’ultimo di una serie esasperante protratta).

Il Secolo XIX. Sestri Levante: la piscina riapre domani a tutti.

Lavagna: dialogo ecumenico stasera in corso Genova. Lavagna: sequestrato deposito con amianto e oli esausti. Chiavari: torrente Rupinaro, la Regione aiuterà a realizzare lo scolmatore. Chiavari: torna il difensore civico. Chiavari: Luca Barcellona conquista l’Istituto Caboto.

Rapallo: otto appartamenti senza gas dal 4 gennaio per una fuga non individuata; “Scaldiamo l’acqua per lavarci”. Rapallo: porto Riva, il Comune chiede garanzie. Rapallo: barriere fonoassorbenti, ma siano trasparenti. Santa Margherita Ligure: cittadinanza onoraria a Antonello Piras

Recco: processionaria, intervengano anche i privati. Recco: servizio codici bianchi, erogate 70 prestazioni (Commento. Una processione di pazienti nel fine settimana, domenica esclusa). Avegno: maltempo senza allerta: esondazione e frana, famiglie in difficoltà.

Cicagna: “No al trasferimento della Netafim” e si rafforza l’idea del tunnel. San Colombano: Istituto Marsano, caccia alle iscrizioni per non chiudere. Val D’Aveto innevata.