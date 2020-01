Rapallo: “Mio zio Achille Betti non era una camicia nera”

Da Dino Betti van der Noot riceviamo e pubblichiamo

I miei cugini Francesco e Rodolfo Debické van der Noot hanno trovato nelle carte della loro zia Anita questo ritaglio e me l’hanno portato.

Ve ne mando la scansione, lasciando la correzione scritta a penna dalla mia nonna Giuditta.

Infatti l’articolo scriveva (lo potete distinguere sotto la correzione) che Achille, fratello maggiore di mio padre, era una camicia nera volontaria, mentre invece non lo era affatto ed era stato semplicemente richiamato in servizio nel Genio radiotelegrafisti.

E’ interessante notare come l’articolista alteri la realtà, pensando di tessere una lode che dal punto di vista non soltanto nostro, oggi, ma da quello dei miei, allora, non lo era affatto.

Al di là della cronaca, che descrive correttamente, purtroppo, l’avvenimento credo che tutti saremo colpiti dalla retorica trionfalistica che rivende una stupida, sporca, inutile guerra come una “epica impresa trionfale”.

Un’ultima osservazione: per quello che posso ricordare, Giovanni Cuneo, che è menzionato nell’articolo, era poi stato soprannominato “l’alpino col cervello nel cappello”, perché non era stato possibile toglierglielo fino a quando non era stato operato, applicandogli una piastra metallica, credo d’argento.

Tuttavia, non sono sicurissimo, e forse confondo con Centauro Cuneo, di Zoagli, attendente di mio padre.