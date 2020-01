Portofino: la sentita celebrazione di San Sebastiano

Dall’ufficio stampa del Comune di Portofino riceviamo e pubblichiamo

Tutta la Comunità portofinese ha raggiunto, in pellegrinaggio, la Chiesetta di San Sebastiano affacciata sul Golfo del Tigullio.

Don Giosso ha celebrato la Santa Messa in cui si ricorda il sacrificio di San Sebastiano.

“Questo è un momento sentito e vissuto con grande emozione da tutti i portofinesi – ha detto il Sindaco Matteo Viacava al termine della Santa Messa – La comunità si riunisce in questa piccola cappella, antica, in un luogo magico. Ogni anno è necessario aggiungere diverse file di panche per permettere a tutti i fedeli partecipare alla Santa Messa. Non è un caso, infine, che la cerimonia termini con un momento conviviale in cui si condividono pietanze e brindisi di buon augurio, tutti insieme”.

San Sebastiano fu un cavaliere che si avvalse dell’amicizia con l’imperatore Dioclezano per recare soccorso ai cristiani incarcerati e condotti al supplizio. Avrebbe fatto anche opera missionaria convertendo soldati e prigionieri. Poi Dioclezano, sentendosi tradito, passò alle minacce e infine alla condanna. Venne legato al tronco di un albero, in aperta campagna, e trafitto dalle frecce di alcuni commilitoni.