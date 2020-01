Lavagna: Gianni Dasso ad Hammamet in nome del Psi

Gianni Dasso è uno dei grandi che dopo la chiusura della Tubifera (Fit) di Sestri Levante, non si è pianto addosso ed ha trovato una strada nuova per vivere, ottenendo grandi soddisfazioni come imprenditore. Di fede socialista è stato anche un attento amministratore comunale di Lavagna. La coscienza tanto tranquilla che non ha mai rinnegato la sua fede socialista, neppure dopo “mani pulite” e il tifone abbattutosi sul partito e su Bettino Craxi.

Oggi Gianni Dasso ha voluto andare ad Hammamed per dare un saluto al segretario che aveva dato un’anima al partito riscattandolo da anni di “sudditanza” dell’allora Pci. Ha guidato una delegazione di tigullini alla tomba dell’antico leader Bettino Crazi. Per altro Dasso aveva già manifestato il suo attaccamento al vecchio Psi; alcuni anni fa aveva invitato a Lavagna Ugo Intini, persona vicina a Craxi ma che come la maggior parte di socialisti non si era mai lasciato attirare dalle sirene delle tangenti. All’Auditorium, Intini aveva presentato il suo voluminoso libro sulla vita dell’Avanti” giornale socialista.