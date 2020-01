Chiavari: piscina Lido, un progetto per farla rivivere

A Chiavari rinascerà la piscina del Lido. Enrico De Carlo, architetto noto a Chiavari anche per l’impresa di costruzioni edili da poco rilevata dal gruppo Gozzi, sta concludendo la fase progettuale per presentare una proposta di finanza di progetto al Comune di Chiavari. Si vocifera in città che sia stato coinvolto nell’operazione un personaggio chiavarese noto per la sua attenzione al mondo dello sport. Non è ancora chiaro se a gestire la piscina olimpionica sarà chiamata la Chiavari Nuoto. Comunque, la proposta/progetto dovrà essere messa in gara.

La piscina che cade a pezzi