I lavori in corso in A-12 stanno provocando una coda tra Chiavari e Rapallo. Inoltre sull’A-12 si registra un vento forte con raffiche fino a Sestri Levante. Ricordiamo che questa notte ci sarà la chiusura delle tratte Chiavari-Rapallo e Lavagna-Sestri con dirottamento del traffico sulla via Aurelia.