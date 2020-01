Al momento nessuna conferma da fonti ufficiali. Durante il nubifragio che sabato notte ha colpito il Golfo Paradiso, sarebbero stati compiuti o tentati alcuni furti in esercizi del lungomare di Camogli. Furti anche in casa di una persona disabile in località Boschetto e ai danni di un imprenditore lungo la via Aurelia. Sicuro deterrente ai furti la presenza di telecamere funzionanti e forti luce accese all’esterno degli edifici in modo che porte o finestre possano essere illuminate.