Atp: Fiera di Chiavari, 800 controlli, 45 multe

Dall’ufficio stampa di Atp Esercizio riceviamo e pubblichiamo

Come preannunciato Atp Esercizio ha intensificato i controlli in occasione della grande Fiera di Chiavari, in programma in questo fine settimana. Le verifiche anti-evasione nella giornata di sabato sono proseguite fino a sera ed hanno impegnato 10 agenti che hanno effettuato circa 800 controlli. I verbali sono stati 45. Dunque la media di passeggeri trovati senza permesso di viaggio è di poco superiore al 5,6%. Oggi saranno attuate nuove verifiche, con l’impegno di altri 4 agenti ispettivi. Alcune delle sanzioni sono state regolarizzate a bordo pagando 40 euro; per le altre sanzioni emesse se pagate entro 5 giorni l’importo è pari a 60,00 euro oltre al prezzo del biglietto. Per chi paga dopo i primi 5 giorni ma entro 60 giorni, l’importo sale a 105,46 euro comprensivo di spese e biglietto.

“Come sempre la stragrande maggioranza di chi viaggia a bordo è in regola con il pernesso di viaggio – conferma Andrea Geminiani, direttore Atp – i dati emersi sono in linea con quello che ci aspettava. Abbiamo un gruppo molto attivo e dinamico, presente sul territorio sia in riviera sia nelle vallate. I controlli sono inseriti nell’ambito di quel piano regionale di lotta all’evasione che viene svolto sotto l’egida Città Metropolitana”.

Si ricorda che il Verificatore Titoli di viaggio è Pubblico Ufficiale ed Agente di Polizia Amministrativa; false dichiarazioni di identità sono sanzionabili penalmente. ATP ricorda che gli abbonamenti dovranno essere sempre accompagnati da documento di identità valido e che l’eventuale utilizzo di titoli non conformi comporta l’applicazione delle sanzioni per indebita percezione di benefici prevista dalla legge.

Foto relative all’attività svolta a Chiavari