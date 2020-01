A-12: viadotti, tunnel, barriere; e l’area di Nervi?

Ponti che crollano, pezzi di volta che cadono, barriere fonoassorbenti insicure e in alcuni casi forse inutili ed oggi i guardrail. Autostrade sotto accusa. Non sfugge alla regola la A-12, tra i tratti più pericolosi della rete, dove in queste notti si stanno smontando le barriere fonoassorbenti. C’è ancora un particolare che la stampa deve scoprire: l’immissione dall’area di servizio di Nervi sulla carreggiata direzione sud. Pericolosa. Un peccato originale del progetto autostradale mai cancellato.

Le barriere fonoassorbenti smontate