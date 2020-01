Varese Ligure: eletti i rappresentanti delle frazioni

di Guido Ghersi

Un nuovo Direttivo per i cinque Comitati per l’Amministrazione dei Beni Civici frazionali di proprietà collettiva del Comune di Varese Ligure, in Alta Val Vara. Infatti gli abitanti delle varie frazioni del Comune hanno votato per rinnovare l’organismo chiamato alla gestione del patrimonio civico.

Ecco gli eletti frazione per frazione: a Teviggio Pierino Pezzi, Marco Delucchi, Stefano De Nevi e Gian Carlo Pezzi; a Scurtabò Andrea Semenza, Corrado Filipelli, Gianmarco Giosso, Giancarlo Filipelli e Giuseppe Zolezzi, mentre il nuovo comitato che riunisce le frazioni di Comuneglia e Codivara sarà formato da Flavio Caprini, Carlo Ginocchio, Massimo Ghiggeri, Doriano Ceresola e Sergio Ghiggeri. A Cassego eletti Fausto Zappettini, Christian Cerveri, Valentina Delucchi, Alberto Bottini e Lionello Delucchi. Infine in frazione Caranza: Diego Ghiorzo, Oman Biasotti, Anselmo De Vincenzi, Fabrizio Biasotti e Walter Gotelli.

Tutti resteranno in carica fino alla fine del 2023.