Sestri: la piscina comunale riapre

La piscina comunale di Sestri Levante riapre con la nuova gestione transitoria My Sport e una settimana di nuoto libero gratuito da lunedì 20 a domenica 26 gennaio. Dopo la ripresa degli allenamenti per la squadra agonistica di nuoto nella scorsa settimana, l’impianto natatorio di Sestri Levante si prepara alla riattivazione totale dei servizi precedentemente offerti all’utenza attraverso una “Open week” che consentirà di usufruire gratuitamente della vasca per il nuoto libero, delle docce e dei phon. La vasca sarà accessibile da lunedì 20 a venerdì 24 dalle 8.30 alle 21.00, sabato 25 dalle 8.30 alle 14.00 e domenica 26 dalle 9.00 alle 13.00. Da lunedì 27 gennaio è prevista poi la riapertura totale, con la ripresa di tutte le attività in essere prima della chiusura: nuoto libero, scuola nuoto, corsi aquafit, sala corsi, lezioni private. L’open week sarà sfruttata inoltre per permettere agli utenti di prendere contatto con la reception della piscina al fine di regolarizzare la propria posizione: My Sport infatti, andando incontro alle richieste dell’amministrazione, ha stabilito di concedere tre mesi di fruizione gratuita per chi fosse in possesso di un abbonamento stagionale o annuale sottoscritto con il precedente gestore e in corso di validità. Per poter riprendere l’attività occorrerà presentare documentazione attestante l’abbonamento sottoscritto e procedere a una nuova registrazione e iscrizione tramite sottoscrizione di tessera US Acli del costo di 10 euro, necessaria per l’assicurazione e conseguentemente l’accesso all’impianto.

“Nell’ambito della risoluzione per inadempienza della concessione affidata al precedente gestore e in attesa della nuova gara di affidamento che si svolgerà nei prossimi mesi, l’amministrazione ha individuato My Sport come gestore provvisorio in quanto si tratta di un soggetto referenziato in grado di minimizzare l’impatto sul servizio e ridurre al minimo i tempi tecnici di chiusura – afferma la sindaca Valentina Ghio -. My Sport è un consorzio sportivo di consolidata esperienza e con professionalità specializzate nella gestione di impianti sportivi pubblici e privati: a Genova gestisce direttamente le Piscine Sciorba e Lago Figoi e, tramite le sue società sportive consorziate, le piscine di Prà, Rivarolo, Ponte X e la Palestra Sisport, oltre alla piscina di Camogli. In questa fase di passaggio delicata per l’utenza e per il personale delle piscine, la società si è dimostrata attenta ad accogliere le nostre richieste, impegnandosi a confermare, da un lato, i lavoratori e gli istruttori dell’impianto e, dall’altro, i servizi e i corsi in precedenza offerti. In questo senso è da rimarcare poi lo sforzo dimostrato da My Sport nell’andare incontro agli abbonati, consentendo a chi aveva già sottoscritto un abbonamento di proseguire i corsi in maniera gratuita per tre mesi”.