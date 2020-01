La bassa stagione turistica che coincide con la chiusura di molti alberghi e ristoranti penalizza in maniera grave anche il martoriato settore della pesca.

I gamberetti sono stati venduti localmente a soli 10 euro al chilo; trasferitto a Genova quello in eccedenza sono stati pagati non più di un euro al chilo. Questo tipo di gambero non può essere surgelato e va consumato entro 48 ore dalla pesca.