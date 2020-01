‘Santa’: il lunghissimo applauso ad Antonello Piras (3)

Dall’ufficio stampa di Augusto Sartori, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Liguria

“Sono veramente molto felice, come Sammargheritese, per il conferimento della cittadinanza onoraria all’amico Capitano di Corvetta Antonello Piras.

Attraverso questo riconoscimento vengono ringraziate, con lui, tutte le persone, militari e civili, che con il loro lavoro hanno permesso al Tigullio di superare i terribili frangenti della mareggiata dell’ottobre 2018 e di ripartire per tornare ad essere uno dei golfi più belli del mar Mediterraneo”.

Un lunghissimo applauso del pubblico presente, ha suggellato questa bellissima cerimonia, alla quale ha partecipato anche il consigliere della Città Metropolitana di Fratelli d’Italia Agostino Bozzo.