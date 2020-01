‘Santa’: cittadinanza e tanti applausi ad Antonello Piras

Testo e foto di Consuelo Pallavicini

“Quando ho lasciato Santa Margherita Ligure, città che mi ha accolto a braccia aperte, avevo le lacrime agli occhi e avvertivo il dolore per il distacco. Tornando, man mano che mi avvicinavo, sentivo l’emozione crescere. Vedere tanti amici mi ha ulteriormente emozionato”. Il capitano di corvetta Antonello Piras cita anche Gaber: “L’appartenenza è sentire gli altri dentro di sé. Per me è così con questa città. Devo dire che ciò che ho fatto, l’ho fatto assieme ai miei uomini, al mio equipaggio”.

Stamattina, nel Salone degli stucchi di Villa Durazzo, la consegna ufficiale della cittadinanza onoraria al comandante del Circomare che durante la mareggiata epocale del 29-30 ottobre 2018 e fino ai giorni del trasferimento a Roma per un alto incarico, si è saputo mostrare non solo un ufficiale professionalmente preparato, ma anche – come ha più volte sottolineato il sindaco Paolo Donadoni – in possesso di grandi valori umani ed affettivi.

La sala che ha ospitato la cerimonia era stracolma. Gli uomini della Guardia costiera con l’ammiraglio Nicola Carlone, comandante la Capitaneria di Genova e la Direzione marittima della Liguria; i rappresentati di Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia urbana. Gli onorevoli Roberto Cassinelli e Luca Pastorino; il consigliere regionale Augusto Sartori; l’assessore della Città metropolitana Agostino Bozzo; il sindaco di Portofino Matteo Viacava con il vice Giorgio D’Alia; l’assessore rapallese Antonella Aonzo.

La cerimonia ha preso avvio con la lettura, da parte dell’assessore Beatrice Tassara, di due brani inerenti il mare; quindi il sindaco Paolo Donadoni ha illustrato la figura dell’ufficiale e dell’uomo Antonello Piras cui è seguita la lettura della motivazione del conferimento, approvato all’unanimità da tutto il Consiglio comunale. Quindi la consegna, con tutti gli assessori e consiglieri comunali presenti. Piras è stato salutato da un caloroso e prolungato applauso.