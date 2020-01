Recco: nasce il “Circolo di Cambiamo” del Golfo Paradiso

Da Francesca Aprile riceviamo e pubblichiamo

Si è costituito ufficialmente il” Circolo di Cambiamo” di Recco e del Golfo Paradiso.

L’assemblea degli iscritti riunita giovedì sera presso il ristorante Vitturin di Recco ha altresì designato come coordinatore Dario Capurro, già sindaco di Recco, con alle spalle una ultra trentennale esperienza di amministratore pubblico.

L’obiettivo del Circolo è quello di diventare il punto di riferimento del Golfo Paradiso per i cittadini e gli amministratori che si riconoscono nei valori sociali, nazionali, liberali e democratici fondativi del centra destra.

Nei prossimi mesi il Circolo sarà impegnato nel sostenere la riconferma a Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, della coalizione che lo sostiene in particolare della Lista che porta il nome del presidente.

Nella Lista Toti sarà candidato il nostro coordinatore Dario Capurro con l’ambizioso obiettivo di rappresentare il levante genovese e in particolare il Golfo Paradiso in regione.

Tra le iniziative già attivate c’è la pagina Facebook del circolo che sarà uno degli strumenti di informazione e comunicazione che già fin da ora sarà a disposizione degli assessori di Recco Peragallo Aprile e Zanini che hanno dato la loro adesione a Cambiamo.