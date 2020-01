RASSEGNA STAMPA. Zoagli: riapre l’asilo Merello

Oggi, sabato 18 gennaio, auguri a Liberata. Mercati settimanali: Deiva Marina; Sestri Levante. Santi patroni, per chi soffre di dissenteria: San Martino (11 novembre). Parole: dialetto (sistema linguistico di ambito geografico limitato che soddisfa solo alcuni aspetti e non altro delle nostre esigenze espressive Devoto Oli).

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Zoagli: riapre l’asilo Merello.

Sestri Levante: cinghiale investe moto. Sestri Levante: “Rimettete in maniera rapida le barriere antirumore in A-12”. Chiavari: spia la moglie, finisce nei guai. Chiavari: Tigullio 4friends per la sla, lunedì consegna dei primi fondi. Chiavari: probiviri all’Economica, aperte le candidature. Chiavari: la “Sagra Famiglia” raccontata da Cevoli. Chiavari: Torneo Bianchi solidale con il Comitato malati Tigullio. Chiavari: nuovi corsi all’Acquarone. Chiavari: oggi Toti dal sindaco e alla Fiera. Chiavari: i Verdi e le tubazioni a mare. Chiavari: campi da paddle in piazza Del Buono. Chiavari: il Comune vende 350 pali della luce. Chiavari: strada per la collina, c’è il via libera. Chiavari: prova d’attore, un successo.

Rapallo: porto Riva, la Regione dice sì alla costruzione della diga. Rapallo: il migrante che ha trovato e restituito il portafogli. Rapallo: trasporti sanitari, primo via libera alla legge. Rapallo: casa di babbo Natale, record di beneficenza. Rapallo: Shop in fiera e Sbarazzo. Santa Margherita Ligure: la cittadinanza onoraria ad Antonello Piras.

Camogli: la sala del commiato. Camogli: castel Dragone si rifà il look. Camogli: rimpasto in giunta. Recco: processionaria, via agli interventi. Recco: Ivana Romano al posto di Massimo Trebiani. Sori: gestione piscina, otto mesi all’ex sindaco Castagnola. Uscio: monitorata la discarica di colle Caprile. Uscio: Comune e ditta Gallo ai ferri corti.

Cicagna: Natafim lascia la Fontanabuona, ora punta al trasferimento a Rapallo. Santo Stefano d’Aveto: filmato sulla transumanza.