Rapallo: “La proprietà del golf è pubblica, cartelli errati”

Da Andrea Carannante riceviamo e pubblichiamo

Dopo aver protocollato in Comune in data 23 novembre una segnalazione indirizzata al Comando di Polizia Municipale e al Sindaco di Rapallo la quale indicava la comparsa di cartelli anomali nei confini del terreno in concessione al Golf con la dicitura “Proprietà privata” il 13/12 con riferimento protocollo 0060998/2019 mi è pervenuta una risposta non dal Sindaco, ma dal Comando il quale conferma la proprietà pubblica delle Regione Liguria, nella stessa missiva si suggeriva di fare riferimento all’ente pubblico concedente per aver un più completo riscontro sugli aspetti contrattuali con la società concessionaria.

Interpellata la Regione, sia attraverso il sito istituzionale , sia attraverso alcuni Consiglieri Regionali confermata la proprietà pubblica del bene e la convenzione con il Golf di Rapallo, il contratto, le compensazioni, i canoni ecc..

A questo punto confermata l’inappropriata dicitura dei cartelli se non addirittura l’abuso, chiediamo al Comandi Polizia Municipale, competente sul territorio Comunale e al Sindaco DI intervenire per l’immediata rimozione dei cartelli riportanti la scritta Proprietà privata”.

Se tale provvedimento non sarà reso eseguibile nei tempi tecnici previsti ci riserviamo di segnalare con un esposto alle autorità competenti che valuteranno il caso oltre a verificare eventuali omissioni da parte degli uffici competenti di suddetto comune.