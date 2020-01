Portofino: “Il piacere di abbracciare il capitano Piras” (5)

Dal Comune di Portofino riceviamo e pubblichiamo

Antonello Piras ha ricevuto la cittadinanza onoraria da parte del Comune di Santa Margherita Ligure. I

Le congratulazioni arrivano anche da Portofino e in particolare dal Sindaco Matteo Viacava.

“È stato un piacere ritrovare il Capitano di Corvetta Antonello Piras ma è stato ancora più bello riabbracciare l’amico Antonello. Dopo tutto quello che abbiamo passato e vissuto con quella terribile mareggiata – ha detto il sindaco Viacava – abbiamo passeggiato sereni sulla passerella che ospita l’opera del Maestro Rotelli. Desidero rivolgere le mie congratulazioni al Capitano Piras e disidero ringraziarlo di tutto cuore per quello che ha fatto per noi”.