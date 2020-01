Le ricette di Renzo Bagnasco: Shak Shuka, piatto ebraico

Da: Renzo Bagnasco – La vera cuciniera genovese … oggi. Panesi Editore

Ricetta

Shak Shuka (uova strapazzate o al pomodoro) piatto ebraico

Ingredienti: 2 cucchiai di olio evo, 1 cipolla media, 1 peperone rosso medio, peperoncino, 2 spicchi di aglio, 1 cucchiaio di paprica, 2 cucchiaini di cumino, 600 gr di passata di pomodoro, 4 uova, prezzemolo trito, olive taggiasche spezzettate e denocciolate, crostoni di pane, pepe e sale.

Esecuzione: in una casseruola dai bordi alti imbiondire la cipolla con l’olio, il peperoncino e il peperone affettato; una volta rosolati, sempre rimestando, aggiungervi l’aglio e stemperarvi paprica e cumino. Unirvi la passata e le olive sobbollendo a fuoco basso. Con un cucchiaio di legno realizzare quattro fossette lungo il bordo, e inserirvi un uovo cadauna, conservando intatto il tuorlo ben visibile ma amalgamando l’albume al resto. Ridurre il fuoco sino a che l’albume non si sia rappreso, spolverare di prezzemolo e servire accompagnato dal pane.

Questo è uno dei piatti che la comunità ebraica genovese ha sempre consumato: può rappresentare una sostanziosa colazione o leggera cena. Di origine Libica fu portato a Genova dagli ebrei tripolini quando vennero cacciati dalla loro terra. Molto spesso la cucina Kasher ripropone piatti per ricordare momenti dolorosi legati alla religione come le persecuzioni o i divieti restrittivi loro imposti. Questo legame con le ricorrenze sacre ha fatto si che le loro ricette siano giunte intonse sino a noi, consumate e tramandate gelosamente di generazione in generazione: preziosa testimonianza di leggi e regole raggruppate nella Kasherut.