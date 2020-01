Chiavari: Toti e lo scolmatore del Rupinaro (2)

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

Visita istituzionale a Chiavari, questa mattina, del Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Il Presidente è stato accolto dal Sindaco Di Capua nella sede del Comune, per fare il punto delle richieste del territorio, fra cui lo scolmatore del Rio Rupinaro. In seguito visita alla tradizionale Fiera di Sant’Antonio. Erano presenti anche l’assessore regionale alla formazione Ilaria Cavo, il presidente del consiglio comunale Antonio Segalerba, il consigliere di minoranza Sandro Garibaldi e gli assessori comunali Gianluca Ratto e Fiammetta Maggio.

“Oggi abbiamo fatto un punto sulle urgenze di questa città. In particolare il tema del dissesto idrogeologico e della difesa del suolo, ovvero il Rupinaro, che come i chiavaresi sanno è un corso d’acqua che bisogna guardare con grande attenzione”, ha commentato il Presidente Toti al termine dell’incontro. “Ci sono vari progetti sul tavolo del Sindaco, tutti sembrano concordi sul fatto che l’idea di uno scolmatore potrebbe essere quella più funzionale per la città. Su questo lavoreremo nelle prossime settimane con l’amministrazione di Chiavari, per essere pronti quando il Fondo strategico regionale si riunirà per la programmazione dell’anno in corso. Non sono lavori semplici, parliamo di interventi complessi in galleria, e anche onerosi. Ma nella programmazione pluriennale degli interventi strategici regionali, le esigenze di sicurezza di un Comune importante come Chiavari andranno certamente comprese”.