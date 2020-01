Chiavari: Toti e la Cavo alla Fiera di Sant’Antonio

Il presidente della Regione Giovanni Toti e l’assessore Ilaria Cavo, accompagnati dal sindaco Marco Di Capua, dall’assessore Gianluca Ratto e dal presidente del Consiglio comunale Antonio Segalerba, dopo avere parlato di temi amministrativi a Palazzo Bianco, hanno visitato la fiera di Sant’Antonio, baciata dal sole che ha contribuito a richiamare un notevole pubblico.

L’assessore chiavarese Ratto ha spiegato l’importanza commerciale di Chiavari e come la Fiera, tra le più importanti del Nord, sia un motivo di attrazione sia per l’entroterra sia per i Comuni della Riviera.

Da parte sua l’assessore Ilaria Cavo ha elogiato Chiavari non solo per l’eccellenza del suo commercio ma anche in campo culturale con il Festival della Parola, nel mondo della formazine in campo turistico e scolastico nel campo dell’orientamento. Per Toti un bagno di folla tra la gente che gli ha manifestato simpatia; molte le immancabili richieste di concedersi per una fotografia.