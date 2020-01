L’associazione “Verità per Giulio Regeni – Il Tigullio non dimentica” organizza per venerdì 24 alle 17 a Chiavari: “Quattro anni senza Giulio – La verità negata”. Presidio in piazza Mazzini e fiacclata all’auditorium San Francesco dove alle 18 è previsto l’incontro col giornalista de “la Repubblica” Carlo Bonini.