di Gueseppe Valle

In tarda mattinata il presidente della Regione, Giovanni Toti, è giunto al Palazzo comunale e si è intrattenuto con il sindaco Marco Di Capua e alcuni amministratori. I temi all’ordine del giorno sono molti: il degrado idro-geologico, le infrastrutture, i fondi che la Regione sta per erogare…si parlerà anche del depuratore, ma Toti non si è voluto sbilanciare.