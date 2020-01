Chiavari: canali di scarico, da lunedì lavori in piazza Roma

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Conclusa la tradizionale fiera di Sant’Antonio, lunedì 20 gennaio riprenderanno i lavori per la messa in sicurezza dei canali delle acque meteoriche cittadine.

Il Comune di Chiavari interverrà in piazza Roma lato nord, allestendo un nuovo cantiere per procedere allo spostamento di un tubo dell’acquedotto, di diametro pari a 30 cm, che intralcia il corretto deflusso delle acque all’interno della condotta: i tecnici provvederanno alle operazioni di rimozione e pulizia per ripristinare la piena funzionalità del canale. La viabilità subirà alcune modifiche.