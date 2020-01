Chiavari: allestiti all’alba i 500 banchi della Fiera di Sant’Antonio

Cessata la pioggia notturna, la Fiera di Sant’Antonio si è svegliata all’alba. Grande lavoro per allestire i banchi, isolotti dei diversi arcipelaghi distribuiti in città. Un mercatone da cinquecento banchi tra cui numerosi quelli che, già alle 8, hanno clienti ad acquistare porchetta. Banchi di scarpe, abiti, creme per ringiovanire, tessuti, tende, pentole. Ma anche di alimenti e animali con coniglietti e pappagallini che osservano incuriositi i loro potenziali futuri ‘padroni’.

Rilevante lo spazio necessario ai mezzi degli espositori. Notevole il numero degli addetti alla sicurezza distribuiti nelle diverse aree della Fiera. Oggi tra i visitatori, accompagnato dal sindaco Marco Di Capua, ci sarà anche il presidente della Regione Giovanni Toti.