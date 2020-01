Il 31 gennaio alle 23.59 scade il termine per presentare la domanda di partecipazione al concorso per l’ammissione in ospitalità residenziale presso la casa di riposo “Giovanni Bettolo” di Camogli.

Possono partecipare alla selezione i pensionati Inps e i titolari di pensione di reversibilità, entrambi appartenenti alla categoria “Previdenza Marinara” (PM) o alla pensione di Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) liquidata con il computo di contribuzione per attività di navigazione.

Info:https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx