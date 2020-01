Avegno: pioggia e notte di paura, evacuate due famiglie

La pioggia battente, insistente e prolungata, ha ingrossato il torrente Recco innalzandone il livello. Nella notte i vigili del fuoco di Rapallo sono intervenuti ad Avegno dove due famiglie sono state allontanate da casa; poi il livello è diminuito e sono state fatte rientrare. Lo stato di allarme è cessato verso le 3.30.

A Bogliasco una frana con un un masso finito in via San Bernardo, la strada che porta ai campi della Sampdoria; anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco.

Nella foto la foce del torrente Recco