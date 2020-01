Zoagli: verso le elezioni, ma in assoluto silenzio

Siamo a metà gennaio; all’elezione del sindaco e del consiglio comunale mancano circa quattro mesi. Ma quanto alle possibili candidature nulla di ufficiale trapela. Radio-Urne continua a registrare le solite voci: ossia le possibili candidature a sindaco di Gian Sanguineti e di Cesare Macciò. Si aggiunge il nome di Luigi Fortunati e non più quello di Marco Rocca che, sempre secondo Radio-Urne, in caso di vittoria della lista gradita al padre Franco, potrebbe far parte della giunta come assessore esterno.

Sullo sfondo, il commissariamento interpretato da una riservata dottoressa Ornella Sansalone che alle parole preferisce i fatti e, con la collaborazione dei funzionari e degli uffici, finanze permettendo, sta realizzando molti lavori attesi da tempo. Tra le decisioni, la nomina dei membri del direttivo dell’asilo di cui abbiamo parlato ieri è solo un tassello.