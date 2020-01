Sesta Godano: Mille libri donati alle scuole, il progetto ‘Aiutaci a crescere’ è un successo

di Guido Ghersi

I lettori della “Libreria Giunti” della Spezia hanno donato alle scuole del Comune di Sesta Godano, in Val di Vara, ben 1003 libri, in un progetto che ha coinvolto la locale biblioteca civica “Pagine e Pensieri”. Il tutto fa parte del progetto “Aiutaci a crescere, regalaci un libro” tanto che i volumi sono stati consegnati a ben 31 scuole dell’infanzia e primaria che ne hanno fatto richiesta. Un importante aiuto perchè spesso gli istituti scolastici non sempre riescano a provvedere a questo tipo di acquisti, viste le poche risorse a disposizione.