Riomaggiore: ci saranno due nuovi locali igienici

di Guido Ghersi

Il Comune di Riomaggiore, ha dato mandato al proprio ufficio tecnico di individuare aree nel capoluogo e nella frazione di Manarola per la costruzione di bagni pubblici. A Riomaggiore la possibile area sarebbe in località Acquarino, mentre nella frazione di Manarola in Via Discovolo, oggi privata ma che potrebbe essere acquistata dal Comune.

Le strutture saranno prefabbricate ed autonome che si prestano esteticamente ad essere posizionate anche in contesti di pregio, senza determinare significativo impatto a livello paesaggistico.