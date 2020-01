Recco: seduta lampo del Consiglio, Romano al posto di Trebiani

Consiglio comunale lampo questa sera a Recco. Ivana Romano, prima dei non eletti nella lista “Onda”, entra a far parte del parlamentino, anche se assente per motivi personali. Sostituisce il dimissionario Massimo Trebiani anche nelle commissioni per gli “affari istituzionali” e in quella speciale per “l’eliminazione delle barriere architettoniche”.

Il sindaco Carlo Gandolfo ha brevemente illustrato la pratica per il rinnovo per l’anno 2020 della convenzione tra i Comuni di Recco e Santa Margherita Ligure per la Centrale unica di committenza per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture. Tutte le pratiche sono state votate col voto unanime dei 16 consiglieri presenti, senza alcuna dichiarazione di voto.

Il presidente del Consiglio Paolo Badalini ha annunciato che martedì 28 gennaio si riuniranno per la prima volta le Commissioni.