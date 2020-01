Recco: il grazie del sindaco al dimissionario Trebiani

Dallo staff del sindaco Carlo Gandolfo riceviamo e pubblichiamo

Come aveva annunciato nei giorni scorsi, il consigliere comunale Massimo Trebiani, esponente della minoranza e capogruppo di “Onda”, ha rassegnato le proprie dimissioni, surrogato dal consigliere Ivana Romano. “Anche se da posizioni diverse, ringraziamo Massimo Trebiani – dichiarano il sindaco Carlo Gandolfo e il presidente del consiglio comunale Paolo Badalini – per l’impegno profuso in questi mesi, per la presenza pacata, sobria ed educata, per il suo contributo preciso e stimolante nel corso dei lavori consiliari. Auguriamo a Massimo Trebiani i migliori traguardi sia professionali sia personali. Salutiamo Ivana Romano, che subentra al suo posto, e le auguriamo buon lavoro”