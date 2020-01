RASSEGNA STAMPA. Chiavari: cane morde carabiniere

Oggi, venerdì 17 gennaio, auguri ad Antonio. Mercati settimanali: Chiavari; Framura; Santa Margherita Ligure. Santi patroni, per chi soffre di nevralgie San Medardo (8 giugno). Parole: erratico (che muta continuamente luogo e direzione, vagabondo, randagio; in geologia blocchi di grandi dimensioni trasportati dai ghiacci lontano dal luogo di origine Devoto-Oli).

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Chiavari: ladro di biciclette aizza cane contro carabiniere (Commento. Rapallo si era accorta della pericolosità e aveva chiesto il Daspo, allontanamento dell’individuo dalla città).

Moneglia: addebiti sul conto, denunciate due donne. Sestri Levante: a Santa Margherita di Fossa Lupara rivogliono le barriere fonoassorbenti sulla A-12, sparite in una notte; saranno rimesse più basse. Sestri Levante: “Cure intermedie a Rapallo? E’ solo un’ipotesi”. Casarza Ligure: Iml, dopo lo sciopero si torna al lavoro. Lavagna: scomparso Glauco Frezzato. Chiavari: il 24 iniziativa per Giulio Regeni. Chiavari: pulizia dei canali in corso De Michiel. Chiavari: sede Polstrada, lavori a carico del Comune. Chiavari: Fabrizio Pagliettini presidente Panathlon. Chiavari, oggi al Delpino “Prova d’attore”.

Rapallo: porto Riva, atteso oggi l’ok della conferenza dei servizi. Rapallo: il Comune vince in appello la causa per l’ex cinema Italia. Rapallo: terreni incolti, registro per aspiranti contadini. Rapallo: al Da Vigo rappresentazione delle tragedie greche.

Recco: sardine in piazza il 25 gennaio. Recco: il liceo Nicoloso affronta il caso Tik Tok. Recco: partono i cantieri al viadotto ferroviario. Recco: il leudo Bianca Madre in vetrina. Avegno: bimbi in scuolabus: affidato l’incarico.

Lumarzo: nuovo capolinea Atp. Coreglia: la riviera ricorda la Shoah. San Colombano: domani open day al Marsano. Ne: abbatte scoitattolo, cacciatore multato. Ne: rete telefonica ancora in tilt. Rezzoaglio: i fans di Harry Potter al lago delle Lame.

La Repubblica Chiavari: Vittoria Gozzi “Ci vorrebbe un assessorato all’innovazione”.