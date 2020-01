Rapallo: porto Carlo Riva, stamane il sì alla nuova diga

A quindici mesi dalla disastrosa mareggiata del 29 e 30 ottobre 2018, stamattina è arrivato il sì definitivo della “Conferenza dei servizi deliberante” convocata dalla Regione.

AppIn questa vicenda si è parlato a volte anche troppo indicando soci che avrebbero dovuto investire e che sono spariti. Ammesso che gli eredi di Carlo Riva vogliano nuovi soci, supponiamo non sia difficile trovare tra gli stessi fruitori delle banchine chi sia disposto a investire; sarà però importante sapere se dopo la costruzione della nuova diga, alla Porto Riva verrà prorogata ulteriormente la concessione come era già avvenuto in occasione dei precedenti lavori a seguito della mareggiata del 2.000.

La nuova diga, alta 7 metri circa, sarà più alta della precedente di 140 centimetri. Ricordiamo che il progetto ha l’ok di tutti gli enti interessati compresa Soprintendenza e Regione; chi ha in animo di protestare perché a livello del mare potrebbe sparirà la vista del faro di Portofino, si metta l’animo in pace; è una questione di cui si è discusso, ma vale di più la sicurezza del porto e della città che la diga ripara. Chi vuole vedere la punta estrema del promontorio potrà eventualmente raggiungere un’altezza maggiore e sarà soddisfatto.