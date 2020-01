Rapallo: parco Canessa, inizia il restylingin

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Al via lunedì 27 gennaio l’inizio dei lavori di restyling nel parco Canessa, area giochi nel cuore del centro cittadino. Gli interventi comporteranno la riqualificazione dei servizi igienici, del laghetto interno all’area verde e dei giochi per i bimbi. La durata dei lavori – condizioni meteo permettendo – è prevista in tre mesi.

In merito ai servizi igienici, i locali saranno oggetto di rifacimento. La particolarità: all’interno, sarà collocato un “Baby pit-stop”, spazio riservato alle mamme per allattare o cambiare il proprio bimbo.

Per quanto riguarda la fontana, il progetto prevede l’allargamento del perimetro del laghetto seguendo il disegno dell’attuale aiuola. È prevista la demolizione dei cordoli esistenti in pietra e la costruzione di un nuovo muretto di perimetro, su cui verranno posizionate alcune sedute in legno per garantire un migliore utilizzo e godimento dell’area. Il fondo del laghetto sarà finito con manto impermeabile di colore sabbia; rimarrà invece inalterata la posizione della statua con putto che sarà restaurata e valorizzata. Previsto anche il rifacimento del ponticello soprastante il laghetto; il posizionamento di otto faretti subacquei a led illuminerà in modo suggestivo lo specchio acqueo.