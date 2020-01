Rapallo: errore nel questionario, Tosi non sarà capolista

Si era parlato della possibilità che il consigliere regionale Fabio Tosi si presentasse capolista per i Cinque Stelle alle prossime elezioni. Non sarà così. Il sistema Russeau ha chiesto ai candidati di indicare in un questionario l’attività svolta nel corso della legislatura. Un elemento rilevante era il numero delle proposte di legge presentate.

“Mi sono autoescluso poiché, nel compilare le risposte – spiega Fabio Tosi, classe 1978 e fondatore nel 2012 del Meetup di Rapallo – di inserire due delle nove proposte di legge che ho presentato in Regione. Una sulla vendita di prodotti sfusi e l’abbattimento degli imballaggi; l’altra sulla raccolta funghi e gestione del ricavato dei tesserini”.

Tosì farà quindi parte dei candidati ma non di capolista 5 Stele.