Rapallo: doppio appuntamento con “Shop in Fiera e sbarazzo”

Da Ornella Traverso, presidente Consorzio – C.i.v. Civediamo a Rapallo, riceviamo e pubblichiamo

Il Consorzio – C.i.v. Civediamo a Rapallo organizza la manifestazione “Shop in Fiera e sbarazzo inverno 2020”.

Le date individuate sono domenica 26 gennaio e venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 febbraio 2020 (in caso di maltempo la manifestazione si svolgerà all’interno dei negozi e verrà rimandato al week end successivo solo l’evento Sbarazzo di venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 febbraio 2020).

La manifestazione da sempre si svolge con grande successo e riveste un importante ruolo di promozione della città concretizzando nel tempo un vero e proprio “prodotto commerciale”.

Come l’anno scorso, all’evento Sbarazzo, si va ad aggiungere “Shop in fiera”, nella giornata di domenica 26 gennaio, in concomitanza della Fiera di San Sebastiano, sarà possibile, solo dove consentito, allestire un banchetto fuori dalle aziende partecipanti. In questo modo si animerà il centro storico in una giornata all’insegna dello shopping.